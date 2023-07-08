Популярный способ быстро получить красивый и ровный загар, который используют девушки, несёт большие риски. Речь идёт об обливании тела пивом. Как это работает, рассказали эксперты телеканала "Доктор".
По словам специалистов, хмель провоцирует выработку меланина, и "поджариться" действительно удастся довольно быстро. Но также можно заработать гиперпигментацию или лентиго (тёмные пятна с чёткими краями).
Кроме того, ускоренный загар повышает риски фотостарения и онкологических заболеваний, причём вне зависимости от способа.
Спирт, который содержится в пиве, ещё сильнее высушит кожу в комбинации с усиленным загаром. Поэтому такой способ точно не для тех, кто часто сгорает до шелушения кожи, заключили эксперты.
Ранее кардиологи рассказали, как определить вероятность инфаркта, посмотрев на себя в зеркало.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле может быть под угрозой срыва из-за отказов звёзд принять участие в нём.