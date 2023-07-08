Врачи из РФ рассказали, чем опасен модный "пивной" загар

0:56 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Популярный способ быстро получить красивый и ровный загар, который используют девушки, несёт большие риски. Речь идёт об обливании тела пивом. Как это работает, рассказали эксперты телеканала "Доктор".

Фото: pixabay.com

По словам специалистов, хмель провоцирует выработку меланина, и "поджариться" действительно удастся довольно быстро. Но также можно заработать гиперпигментацию или лентиго (тёмные пятна с чёткими краями).

Кроме того, ускоренный загар повышает риски фотостарения и онкологических заболеваний, причём вне зависимости от способа.

Спирт, который содержится в пиве, ещё сильнее высушит кожу в комбинации с усиленным загаром. Поэтому такой способ точно не для тех, кто часто сгорает до шелушения кожи, заключили эксперты.

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