Академик Гинцбург рассказал, кого в первую очередь может поразить менингококк

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Глава центра Н. Ф. Гамалеи, академик Александр Гинцбург рассказал, как себя обезопасить после контакта с заражёнными менингококком людьми.

Фото: https://ukrpublic.com/

Гинцбург объяснил, что носителем бактерии менингококк являются не менее 5% населения. Болезнетворный микроорганизм распространяется воздушно-капельным путём. Чаще всего менингококк не провоцирует развитие менингита, однако существует опасный штамм, который может привести к смертельно опасному воспалению оболочки головного мозга.

Ранее иммунологи рассказали, ждать ли вспышек менингита в России.

Гинцбург призвал спасать людей с помощью антибиотиков. Существует, однако, проблема, так как не до конца изучена чувствительность штамма менингококка к антибиотикам.

"Меня во всем этом волнует антибиотикорезистентность тех штаммов, которые выделили от больных. Те люди, которые заразились и умерли, не были вакцинированы. А те, кто с ними контактировал, являются носителями и потенциальными жертвами", — цитирует Газета.Ru слова академика.

Известно, что Екатеринбурге выявили 10 случаев заражения менингококком. Двое заражённых умерли от менингита.

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