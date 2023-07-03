Доктор Гильденскиольд: просроченная косметика может привести к "неприятным" болезням

1:02 Your browser does not support the audio element. Здоровье

На сайтах объявлений не стоит приобретать просроченную или бывшую в употреблении косметику, так как использование данной продукции может стать причиной неприятных заболеваний. Об этом заявил доктор медицинских наук Сергей Гильденскиольд.

Фото: Фото: flickr.com

Во вскрытых упаковках начинают размножаться грибки и бактерии, в результате чего в косметике образуются опасные патогены.

"Синегнойная палочка, золотистый стафилококк и другие могут находиться на кисточках, в пудре, тенях, подводке для глаз, туши для ресниц, блеске для губ и помаде. А самыми "грязными" являются спонжи, которые применяют для нанесения тональных кремов", — предупредил Гильденскиольд в беседе с Телеканалом "360".

Если косметика просрочена, то риски заражения существенно возрастают. Патогены могут вызвать блефарит, конъюнктивит, герпес, фурункулёз и другие неприятные заболевания, указал эксперт.

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