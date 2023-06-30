Дерматолог Егорова рассказала, как сохранить молодость кожи после 30 лет

1:33 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После 30 лет женщинам европейской расы грозит хроностарение, но с дряблой кожей, отёчностью и опусканием вниз жировых пакетов можно бороться с помощью правильного образа жизни и специальных процедур, рассказала Pravda.Ru врач дерматолог, косметолог, трихолог Татьяна Егорова.

Фото: Fotodom.ru

"Ложиться спать вовремя, высыпаться, не есть жирное, жареное, солёное, копчёное, острое, сладкое, алкоголь не употреблять, — посоветовала эксперт. — Заниматься спортом, минимум два часа гулять на свежем воздухе и избегать стрессов".

Что касается косметологических процедур, Егорова упомянула тейпирование, массаж и SMAS-лифтинг.

"Тейпирование и массаж имеют временный эффект, — подчеркнула дерматолог. — Эти средства основаны на том, что мышцы лица одним концом прикреплены к кости, другим — к коже. Если мышцы тянуть постоянно наверх, то они какое-то время будут в приподнятом состоянии, то есть в состоянии лифтинга. Но лифтинг будет недолгим. Кожа всё равно потом обвиснет".

Действительно хорошие результаты, по её словам, показывает SMAS-лифтинг, но и он подразумевает самостоятельную "работу с кожей".

"Если нет возможности посетить косметолога, то это кремы по типу кожи с пептидами, с активными веществами. Если есть возможность ходить к косметологу, то это биоревитализация и мезококтейли по типу кожи", — резюмировала Егорова.

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