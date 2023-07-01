Экзотический и невероятно сладкий фрукт манго, помимо своего изысканного вкуса, обладает богатым содержанием полезных элементов, сообщает "Доктор Питер".
По словам терапевта клиники "Будь Здоров" на Фрунзенской Виктории Гилетко, в манго содержатся такие ценные вещества, как лупеол, галловая кислота, ванилиновая кислота, мангиферин, феруловая кислота, хлорогеновая кислота и другие.
Благодаря им данный фрукт может предотвращать развитие рака, защищать сердце и сосуды, бороться с воспалением, противостоять болезни Паркинсона и замедлять процесс старения, а также быть полезным при эндокринных расстройствах.
Однако из-за высокого содержания углеводов, людям, страдающим сахарным диабетом, следует употреблять манго в очень умеренных количествах.
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