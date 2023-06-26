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Врач Марк Гадзиян назвал продукт, который может помешать дожить до 60 лет

1:50
Здоровье

Хирург-уролог, андролог и онкоуролог, кандидат медицинских наук Марк Гадзиян предостерегает от возможных последствий, связанных с привычкой многих людей проводить свободное время, употребляя пиво и закуски. Из-за этого увеличиваются живот, грудные железы, "мышцы становятся дряблыми, а жировые валики — объёмными".

"На пляже я снова и снова вижу невероятных размеров людей, постоянно кушающих и пьющих пиво. Многие не доживают до 60 лет… Тревогу бьют даже турецкие курорты — россияне массово гибнут от сердечных приступов на курортах Алании и в Анталье", — указал эксперт в своём Telegram-канале.

Специалист отмечает, что поклонникам пива следует учитывать, что этот лёгкий мочегонный напиток смывает из организма значительное количество микроэлементов, вызывая их дефицит. Под воздействием алкоголя суставы и мозг подвергаются разрушению, возрастает риск развития гастрита, язв и даже рака.

"Кроме того, кобальт, содержащийся в пиве, приводит к нарушению работы сердца, и это происходит в любом возрасте", — подчёркивает врач.

Любители употреблять пиво с закусками рискуют вдвойне. Многие из них оправдывают свой лишний вес, ссылаясь на генетику. Однако ожирение не является генетическим заболеванием.

"Существует ген FTO, кодирующий белок FTO, вовлечённый в энергетический обмен и влияющий на метаболизм в целом", — отметил Гадзиян.

Однако уже установлено, что наличие гена не является преградой для снижения веса. Одной из основных причин ожирения является несбалансированное питание.

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Про вред пива
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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