Нейробиолог МакДональд призвала не пользоваться гаджетами сразу после пробуждения

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Американский нейробиолог Эмили МакДональд посоветовала не использовать гаджеты в утренние часы, поскольку в это время суток они оказывают негативное воздействие на головной мозг.

По её словам, когда человек просыпается, начинают работать медленные и ритмичные тета- и альфа-волны. Она отметила, что мозг становится восприимчивым к новым сведениям, следовательно, разговоры по телефону или пролистывание новостных материалов с утра могут вызвать слишком быстрый переход к бета-активности, которая обычно возникает при решении важных задач. Как пояснила специалист, это может заставить человека нервничать без особой причины.

"Утро с телефоном провоцирует сильный выброс дофамина, который заставляет постоянно обновлять ленты социальных сетей или сообщения", — сказала МакДональд в интервью Newsweek.

Первые минуты после пробуждения необходимо посвятить простым задачам, например, приготовить полезный завтрак, уточнила эксперт. Она считает, что гаджетми следует начать пользоваться только спустя 30-60 минут после пробуждения.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова посоветовала завтракать белковыми продуктами для того, чтобы быстро пробудиться и набраться энергии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.