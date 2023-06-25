Врач Малиновская: плохой сон меньше шести часов разрушительно действует на иммунитет

0:58 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Недостаток сна может фатально сказаться на иммунной системе человека, что приведёт к появлению или обострению хронических заболеваний, заявила врач Ольга Малиновская.

Свои выводы она подтвердила данными исследований, которые доказали, что регулярно спящие менее шести часов люди чаще простужаются и болеют ОРЗ.

Необходимо ежедневно спать по семь-девять часов, так как выспаться за выходные "на всю неделю" организм не способен, пояснила Малиновская в интервью изданию "Мослента".

В качестве прочих угроз для иммунитета медик назвала фастфуд, постоянный стресс и пренебрежение гигиеной ротовой полости. Чистка зубов один раз в день может привести к воспалительным заболеваниям дёсен, что станет отвлекающим фактором для иммунной системы.

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