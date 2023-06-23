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Пользователи Reddit считают судороги в ногах одной из худших частей секса

1:08
Здоровье

Неприятные ощущения во время полового акта редко обсуждают в Сети. Однако пользователи форума Reddit решили поднять эту тему, чтобы выявить проблемы, которые заставляют людей потревожиться.

По мнению большинства комментаторов, судороги — одна из худших частей секса, поскольку они способны испортить интимный контакт.

"Словить судорогу подколенного сухожилия в неподходящее время", — написала одна из участниц форума, отвечая на вопрос об опасениях во время полового акта.

Другие пользователи подтвердили, что судороги действительно могут вызвать серьёзную тревогу. Как пояснили комментаторы, ещё одна проблема, которая беспокоит в основном женщин, связана со страхом забеременеть.

При этом некоторые участники форума посоветовали не концентрироваться на неудачах в интимных отношениях, а всегда обсуждать возникшие сложности с партнёром для формирования доверия.

Ранее хирург Виктор Балдин призвал срочно обращаться за медпомощью при внезапных судорогах и нарушении координации движения.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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