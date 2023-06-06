DP: сосудистый хирург Балдин назвал самые опасные признаки нарушения кровообращения

1:04 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Образные выражения "кровь бурлит" или "застыла в жилах" с точки зрения физиологии говорят о явных признаках нарушения кровообращения. О самых тревожных симптомах, которые требуют срочного обращения к врачу, рассказал сердечно-сосудистый хирург Виктор Балдин.

Фото: Fotodom.ru

По словам специалиста, к нарушению кровообращения может привести ряд заболеваний, таких как атеросклероз, сахарный диабет и ожирение. К факторам риска также относятся курение, малоподвижный образ жизни, хронический стресс и импульсивное поведение, чрезмерные физические нагрузки.

Врач добавил, что поводом для незамедлительного обращения за медицинской помощью являются посинение одного из участков кожи, а также резкая боль в этой части тела, синдром "белого пятна", судороги, внезапная потеря сознания и нарушение координации движений, нарушение речи, острая и непрекращающаяся головная боль, внезапное онемение половины лица.

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