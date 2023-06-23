Кофе, который после варки проходит через бумажный фильтр, является самым полезным для здоровья, рассказал российский врач Сергей Агапкин.
По его словам, такой напиток поможет предупредить рак печени, улучшить состояние сосудов и снизить риск возникновения инфаркта или инсульта.
"Эти положительные свойства касаются кофе, который пьётся без молока и сахара", — подчеркнул медик в эфире передачи "О самом главном" на "России 1".
Агапкин добавил, что в день можно употреблять до трёх-четырёх чашек горячего напитка. В научных исследованиях информации о пользе кофе гораздо больше, чем о его вредном влиянии на организм, резюмировал врач.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург порекомендовал людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не употреблять напитки, содержащие кофеин, в период летней жары.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.