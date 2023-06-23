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Врач Агапкин заявил, что фильтр-кофе без молока и сахара полезен для здоровья

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Здоровье

Кофе, который после варки проходит через бумажный фильтр, является самым полезным для здоровья, рассказал российский врач Сергей Агапкин.

По его словам, такой напиток поможет предупредить рак печени, улучшить состояние сосудов и снизить риск возникновения инфаркта или инсульта.

"Эти положительные свойства касаются кофе, который пьётся без молока и сахара", — подчеркнул медик в эфире передачи "О самом главном" на "России 1".

Агапкин добавил, что в день можно употреблять до трёх-четырёх чашек горячего напитка. В научных исследованиях информации о пользе кофе гораздо больше, чем о его вредном влиянии на организм, резюмировал врач.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург порекомендовал людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями не употреблять напитки, содержащие кофеин, в период летней жары.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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