Острый спаситель: как приправы помогают организму

0:59 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Педиатр Светлана Доможирова из ООО "ИНВИТРО-Урал" рассказала, что острые приправы при умеренном употреблении могут быть полезными организму и даже способны уничтожать некоторые раковые клетки.

Фото: pixabay.com

"Если говорить о пряностях, используемых при приготовлении пищи, а не остром фастфуде, то можно отметить множество полезных свойств острых приправ. Они способствуют ускорению обмена веществ и, как результат, более быстрому и эффективному сжиганию калорий", — приводятся её слова в издании "Известия".

Также острая паприка содержит капсаицин, который снижает уровень холестерина, борется с вредными бактериями и способен уничтожать определённые раковые клетки в организме.

Доможирова добавила, что умеренное употребление пряных специй правильно стимулирует секрецию желудочного сока, повышает кровоток к стенкам желудка и способствует лучшему восстановлению его слизистой оболочки.

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