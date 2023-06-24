Педиатр Светлана Доможирова из ООО "ИНВИТРО-Урал" рассказала, что острые приправы при умеренном употреблении могут быть полезными организму и даже способны уничтожать некоторые раковые клетки.
"Если говорить о пряностях, используемых при приготовлении пищи, а не остром фастфуде, то можно отметить множество полезных свойств острых приправ. Они способствуют ускорению обмена веществ и, как результат, более быстрому и эффективному сжиганию калорий", — приводятся её слова в издании "Известия".
Также острая паприка содержит капсаицин, который снижает уровень холестерина, борется с вредными бактериями и способен уничтожать определённые раковые клетки в организме.
Доможирова добавила, что умеренное употребление пряных специй правильно стимулирует секрецию желудочного сока, повышает кровоток к стенкам желудка и способствует лучшему восстановлению его слизистой оболочки.
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