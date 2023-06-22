Главврач "Коммунарки" Денис Проценко рассказал о происхождении COVID-19

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главврач "Коммунарки" Денис Проценко усомнился в искусственном происхождении коронавирусной инфекции.

Он отметил, что человечество сталкивается с подобными пандемиями примерно раз в 50 лет. По его словам, появление COVID-19 следует рассматривать в качестве естественного процесса.

"Нашему поколению просто не повезло", — подчеркнул Проценко в беседе с РБК.

Врач добавил, что сегодня количество тяжёлых случаев COVID-19 существенно сократилось, однако медицинское сообщество продолжает изучать симптомы постковида. Как пояснил специалист, люди, переболевшие коронавирусом, стали часто жаловаться на различные проблемы со здоровьем.

Ранее иммунолог Владимир Болибок заявил, что у россиян, которые перенесли COVID-19, нередко диагностируют сосудистые, аутоиммунные и онкологические заболевания.

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