ТСН24: иммунолог Болибок заявил о новой беде, которую принёс в РФ COVID-19

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Иммунолог Владимир Болибок предупредил, что угроза COVID-19 в России всё ещё остаётся. Он подчеркнул, что коронавирус продолжает наносить удары по здоровью граждан. Врач призвал не сбрасывать этот фактор со счетов. Ежедневно россияне попадать в больницы из-за данного заболевания.

Фото: https://pbs.twimg.com/

Проблема заключается в посткоронавирусном синдроме, когда люди сталкиваются с различными осложнениями. Болибок отметил, что они могут включать сосудистые и аутоиммунные заболевания, а также онкологические проблемы.

"Чаще всего люди страдают от сосудистых заболеваний и аутоиммунных, также онкология растёт. Прибавка составила в 2-2,5 раза. Эти все проблемы создала нам пандемия коронавируса", — добавил врач в беседе с ТСН24.

Он призвал делать прививки от коронавируса и при необходимости повторно пройти вакцинацию, чтобы защитить свой организм от подобных проблем.

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