Ранний подъём: преимущества и недостатки. Мнение экспертов

1:11 Your browser does not support the audio element. Здоровье

DailyHoro опубликовал материал о преимуществах и недостатках раннего подъёма. По мнению экспертов, быть "жаворонком" весьма полезно, однако раннее пробуждение может сопровождаться побочными эффектами.

Фото: kachai-prava.ru

Выделяются три основных преимущества:

Улучшение качества сна. Люди, которые ложатся спать рано, глубже спят, что способствует повышению активности мозга и снижению тревожных мыслей утром. Увеличение продолжительности дня. Многие дела легче и эффективнее выполнять в течение дня, а не в ночное время, поэтому ранний подъём позволяет использовать утро с большей пользой. Большее выделение серотонина. Учёные доказали, что ранний подъём способствует выработке гормона счастья у человека.

Однако существуют и два недостатка ранних пробуждений.

Во-первых, они лишают возможности насладиться отдыхом и развлечениями в поздний вечер, который является временем для вечеринок и романтики. Во-вторых, привычка вставать рано может привести к недостатку сна и негативно сказаться на состоянии организма днём.

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Именно поэтому успешные люди просыпаются так рано.