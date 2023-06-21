Терапевт Татьяна Романенко в разговоре с Pravda.Ru рассказала, почему у человека может понижаться давление. Как напомнила врач, человек способен нормально себя чувствовать и при давлении 90 на 60, в этом случае нет необходимости в медикаментозной коррекции.
"Люди испытывают неприятные ощущения с низким давлением при плохом гормональном фоне, снижении функций щитовидной железы. Такое состояние возникает и из-за нарушения водного баланса, когда человек пьёт мало жидкости, сталкивается с проблемами минерального обмена. Ещё речь может идти об угрозе для надпочечников", — сообщила специалист.
Вместе с этим она назвала следующие причины, по которым может быть низкое давление:
"Мы рекомендуем активизировать водный баланс. Стоит съесть сыр, солёный огурец, выпить сладкий чай, если нет сахарного диабета. Ещё нужно обратиться к специалисту", — заключила Романенко.
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