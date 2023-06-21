Врачи Малышева и Гандельман рассказали, что употребление чеснока улучшает эрекцию

1:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

В программе "Жить здорово!" на Первом канале терапевт Елена Малышева и кардиолог Герман Гандельман поделились неожиданным свойством чеснока.

Фото: pxhere. com

Врачи сообщили зрителям, что регулярное употребление чеснока может улучшить потенцию у мужчин. Они объяснили, что чеснок стимулирует выработку окиси азота, которая является сосудорасширяющим веществом. Гандельман подчеркнул, что эрекция происходит из-за расширения сосудов. Врачи заявили, что если употреблять достаточное количество чеснока, то потенция у мужчин может значительно улучшиться.

Импотенция (эректильная дисфункция) может возникать по разным причинам. Например, из-за ограниченного притока крови в пенис. Это может быть вызвано состояниями, такими как атеросклероз, повреждение артерий, диабетическая нейропатия, гипертония и другие сердечно-сосудистые проблемы.

Малышева отметила, что в России тема эрекции является запретной. Однако она является неотъемлемой частью жизни, и состояние сосудов полового члена имеет важное значение. Врач также указала, что мужчинам, жалующимся на импотенцию, через пять лет может угрожать инфаркт миокарда. Поэтому в первую очередь им следует обратиться к кардиологу.

Стоит отметить, что это не является научно доказанным фактом. Действительно, чеснок содержит различные биологически активные вещества, такие как аллицин, который является его основным фитохимическим компонентом. Аллицин обладает антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые могут способствовать улучшению кровообращения. Улучшенное кровоснабжение может быть полезным для поддержания здоровой эрекции.

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