Врачи из Хабаровска порекомендовали россиянам отказаться от курения вейпов, а также перечислили опасные последствия, с которыми можно столкнуться, если не избавиться от вредной привычки.
Как сообщает transsibinfo.com, ссылаясь на медиков, из-за вейпов у пациента перестают полноценно работать лёгкие.
Специалисты отметили, что речь идёт о необратимых изменениях, при которых угнетаются 305 видов генов.
Кроме того, врачи подчеркнули: курение вейпов приводит к вирусным и онкологическим заболеваниям. Они добавили, что в некоторых случаях люди сталкиваются с психическими и поведенческими расстройствами.
Ранее стало известно, что школьник из Челябинска после курения вейпа попал в реанимацию с судорогами, кровотечением из носа и рвотой. Мальчика удалось спасти.
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