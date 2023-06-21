Хабаровские врачи рассказали, что происходит с организмом при курении вейпов

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врачи из Хабаровска порекомендовали россиянам отказаться от курения вейпов, а также перечислили опасные последствия, с которыми можно столкнуться, если не избавиться от вредной привычки.

Фото: https://www.deccanherald.com/

Как сообщает transsibinfo.com, ссылаясь на медиков, из-за вейпов у пациента перестают полноценно работать лёгкие.

Специалисты отметили, что речь идёт о необратимых изменениях, при которых угнетаются 305 видов генов.

Кроме того, врачи подчеркнули: курение вейпов приводит к вирусным и онкологическим заболеваниям. Они добавили, что в некоторых случаях люди сталкиваются с психическими и поведенческими расстройствами.

Ранее стало известно, что школьник из Челябинска после курения вейпа попал в реанимацию с судорогами, кровотечением из носа и рвотой. Мальчика удалось спасти.

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