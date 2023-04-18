В Челябинске школьник покурил вейп и попал в реанимацию. Подростка, у которого начались судороги, кровотечение из носа и рвота, обнаружила сестра.
По данным kursdela.biz, 13-летний мальчик пробыл в реанимации несколько дней. Медики заявили, что уровень никотина в крови пациента оказался критическим. Сейчас здоровью школьника ничего не угрожает, отметили журналисты.
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