Врачи из Кливленда назвали самый "тихий" вид рака: шесть симптомов, которые должны насторожить

0:55 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тревожные симптомы "тихого" рака могут пропустить даже опытные доктора, заявили врачи из США. По их словам, жалобы пациента можно "списать" на обычное расстройство желудка.

По словам экспертов из клиники Кливленда, речь идёт о раке брюшной полости. Он протекает "тихо" и практически бессимптомно, что увеличивает риск запустить заболевание до неизлечимой стадии.

"Считается, что рак брюшной полости встречается очень редко. В мире регистрируют около семи случаев на миллион в год. Но эти цифры могут быть ошибочными", — пишет Еxpress.

Как подчеркнули эксперты, симптомы настолько "расплывчаты", что их можно списать на расстройство желудка:

вздутый живот,

регулярные запоры или диарея,

частые боли в животе,

болезненность при пальпации живота,

чувство "распирания" изнутри,

потеря аппетита.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.