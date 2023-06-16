Кроме коронавируса, который напугал всё население Земли, есть множество других опасных инфекций. Одна из них — хантавирус или мышиная лихорадка. Вирусолог, доктор медицинских наук Елена Малинникова отметила, что смертельное инфекционное заболевание передаётся людям через грызунов.
Именно мышиная лихорадка вызывает тяжёлые заболевания, которые сопровождаются почечным синдромом.
"Если вы откроете эпидемиологию хантавирусов и вот этой вот лихорадки, там будет прямо написано, что наиболее частые области распространения — Китай и Россия. Сегодня в новостях появились сообщения о том, что появился новый вариант хантавируса, который может инфицировать людей, и что это очень опасно", — отметили врачи в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".
Ведущий Александр Мясников подчеркнул, что хантавирус официально входит в список оружия биотерроризма.
К основным симптомам мышиной лихорадки относятся:
У многих пациентов воспаляется слизистая глаз, возникает конъюнктивит, а на теле выступает сыпь. На следующем этапе развития заболевания появляются рвота, отёчность лица и тела и вздутие брюшной полости.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Врач-онколог из Уфы Гульнур Нигманова рассказала о семи признаках, по которым можно узнать, есть ли в организме паразиты.