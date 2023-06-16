Врач Малинникова рассказала об опасности мышиной лихорадки для граждан РФ

1:26 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кроме коронавируса, который напугал всё население Земли, есть множество других опасных инфекций. Одна из них — хантавирус или мышиная лихорадка. Вирусолог, доктор медицинских наук Елена Малинникова отметила, что смертельное инфекционное заболевание передаётся людям через грызунов.

Фото: https://www.anu.edu.au/news/all-news/shock-find-brings-extinct-mouse-back-from-the-dead

Именно мышиная лихорадка вызывает тяжёлые заболевания, которые сопровождаются почечным синдромом.

"Если вы откроете эпидемиологию хантавирусов и вот этой вот лихорадки, там будет прямо написано, что наиболее частые области распространения — Китай и Россия. Сегодня в новостях появились сообщения о том, что появился новый вариант хантавируса, который может инфицировать людей, и что это очень опасно", — отметили врачи в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Ведущий Александр Мясников подчеркнул, что хантавирус официально входит в список оружия биотерроризма.

К основным симптомам мышиной лихорадки относятся:

повышение температуры;

боли в мышцах;

упадок сил;

сухость во рту;

низкое давление.

У многих пациентов воспаляется слизистая глаз, возникает конъюнктивит, а на теле выступает сыпь. На следующем этапе развития заболевания появляются рвота, отёчность лица и тела и вздутие брюшной полости.

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