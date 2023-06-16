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Врач Малинникова рассказала об опасности мышиной лихорадки для граждан РФ

1:26
Здоровье

Кроме коронавируса, который напугал всё население Земли, есть множество других опасных инфекций. Одна из них — хантавирус или мышиная лихорадка. Вирусолог, доктор медицинских наук Елена Малинникова отметила, что смертельное инфекционное заболевание передаётся людям через грызунов.

Врач Малинникова рассказала об опасности мышиной лихорадки для граждан РФ
Фото: https://www.anu.edu.au/news/all-news/shock-find-brings-extinct-mouse-back-from-the-dead

Именно мышиная лихорадка вызывает тяжёлые заболевания, которые сопровождаются почечным синдромом. 

"Если вы откроете эпидемиологию хантавирусов и вот этой вот лихорадки, там будет прямо написано, что наиболее частые области распространения — Китай и Россия. Сегодня в новостях появились сообщения о том, что появился новый вариант хантавируса, который может инфицировать людей, и что это очень опасно", — отметили врачи в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1".

Ведущий Александр Мясников подчеркнул, что хантавирус официально входит в список оружия биотерроризма.

К основным симптомам мышиной лихорадки относятся:

  • повышение температуры;
  • боли в мышцах;
  • упадок сил;
  • сухость во рту;
  • низкое давление.

У многих пациентов воспаляется слизистая глаз, возникает конъюнктивит, а на теле выступает сыпь. На следующем этапе развития заболевания появляются рвота, отёчность лица и тела и вздутие брюшной полости.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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Врач Малинникова рассказала об опасности мышиной лихорадки для граждан РФ
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