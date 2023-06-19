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Невролог Соков назвал опасные для организма напитки

0:51
Здоровье

Врач Пётр Соков в разговоре с Pravda.Ru рассказал о напитках, которые положительно влияют на работу нервной системы. Также специалист указал на важность ритуала при употреблении кофе или чая.

Невролог Соков назвал опасные для организма напитки
Фото: pixabay.com

"В умеренных количествах чай и кофе позитивно сказываются на состоянии нервной системы. Чрезмерное употребление нежелательно. Эта ситуация осложняется тем, что норма у каждого человека в определённой степени своя", — отметил эксперт.

Вместе с этим он добавил, что чай и кофе из-за вкуса и ритуала невозможно заменить.

"Обычно говорим о вредных напитках, которые имеют повышенное содержание сахара. Они негативно влияют как на состояние организма в целом, так и на нервную систему в частности", — заключил собеседник издания.

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Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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