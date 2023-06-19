Иммунолог Жемчугов предупредил о риске заразиться туляремией после укуса клеща

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

После укуса клеща человек может заразиться такими опасными заболеваниями, как туляремия, чума, лихорадка Западного Нила и энцефалит. Об этом предупредил врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Фото: backpacker.com

По его словам, клещ — переносчик инфекций, а не источник заражения. Заболевания, которые эти насекомые могут передавать людям, зависят от региона их обитания, пояснил специалист. В качестве примера эксперт привёл ситуацию, когда клещи пьют кровь грызунов, а через некоторое время кусают человека.

Он посоветовал россиянам обязательно проверяться на наличие клещей после посещения леса или парка. Как пояснил врач, в случае укуса насекомого его следует вынуть, предварительно смазав керосином.

"Такой способ помогает закупорить дыхательные пути паразита, и он сам спокойно вылезет", — сказал Жемчугов в интервью изданию Народные новости.

Специалист также призвал отвезти снятого с тела клеща на проверку в медучреждение.

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