Врач-эндокринолог призвала не вознаграждать себя едой

0:40 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Назван один из главных признаков расстройства пищевого поведения.

Об этом в своём Telegram-канале рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.

Она отметила, что если человек начал относиться к еде, как к главному (или единственному) удовольствию в жизни, то это указывает на его серьёзное расстройство пищевого поведения.

Кроме расстройства поведения, такие "вознаграждения" могут указывать также и на депрессивное расстройство.

Специалист советует никогда не вознаграждать себя "вкусняшками" за какие-то заслуги. Это может привести к набору лишнего веса и прочим серьёзным проблемам со здоровьем, подытожила Павлова.

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