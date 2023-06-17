Назван один из главных признаков расстройства пищевого поведения.
Об этом в своём Telegram-канале рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова.
Она отметила, что если человек начал относиться к еде, как к главному (или единственному) удовольствию в жизни, то это указывает на его серьёзное расстройство пищевого поведения.
Кроме расстройства поведения, такие "вознаграждения" могут указывать также и на депрессивное расстройство.
Специалист советует никогда не вознаграждать себя "вкусняшками" за какие-то заслуги. Это может привести к набору лишнего веса и прочим серьёзным проблемам со здоровьем, подытожила Павлова.
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