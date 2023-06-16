В Молдавии опасаются вспышки холеры, ввезённой с Украины после разрушения Каховской ГЭС

0:47 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Национальное агентство общественного здоровья (ANSP) Молдавии внимательно следит за эпидемиологической ситуацией в республике, поскольку опасается вспышки холеры после разрушения Каховской ГЭС на Украине, сообщает EADaily.

Фото: pixabay.com

В результате прорыва дамбы и затопления огромной территории в воду попали опасные вещества, отметили в ANSP. На этом фоне увеличился риск вспышки заболеваний, которые могут передаваться водным путём — кишечные инфекции, гепатит, холера и сибирская язва.

В агентство призывают граждан, которые выезжают в Одессу или на побережье Чёрного моря, соблюдать соблюдать гигиену, тщательно мыть овощи и фрукты, а в случае обнаружения у себя симптомов болезни немедленно обращаться к врачу.

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