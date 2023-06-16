Боль, которая усиливается по ночам, может быть первым симптомом развития онкологии. Об этом заявила врач-онколог, гематолог Дебора Ли.
По её словам, причин возникновения боли во время сна может быть довольно много. Однако неприятные ощущения при засыпании без видимых причин являются тревожным сигналом. Дело в том, что ночью злокачественные опухоли начинают расти быстрее. Более того, вес новообразования и окружающих его тканей меняется в горизонтальном положении, объяснила Ли.
Специалист подчеркнула: 38 процентов пациентов с онкологией испытывают боли при засыпании.
"Могут быть и другие симптомы, такие как потеря аппетита, потеря веса, недомогание, усталость, вялость, тошнота, рвота или лихорадка", — предупредила онколог в беседе с Mirror.
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