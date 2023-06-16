Исследователи, представляющие Университет Ньюкасла, выяснили, что здоровый образ жизни (ЗОЖ) позволяет сократить риск возникновения онкологических заболеваний на более чем 8%.
Как отмечается в научной работе, которую публикует журнал Cancer, поддерживая здоровую массу тела и ограничивая потребление красного и переработанного мяса, человек продлевает себе жизнь и предупреждает появление злокачественных опухолей.
Учёные изучили советы международных организаций по ведению здорового образа жизни, а затем проанализировали анкеты пациентов. Выяснилось, что людям, соблюдающим рекомендации по ЗОЖ, удалось снизить риск развития рака кишечника на 12%, молочной железы — на 11%, лёгких — на 8%.
Научные сотрудники перечислили правила, которые нужно внедрить в свою жизнь во избежание онкологии:
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