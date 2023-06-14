Слишком горячую воду и другие напитки лучше не пить, поскольку они могут вызывать ожоги и стать причиной онкологии. Относительно опасной считается отметка в 65 градусов. Об этом рассказал врач-терапевт и научный журналист Алексей Водовозов на YouTube-канале "Сама Меньшова".
Учёные выяснили, что жидкость с температурой выше вызывает хронические ожоги слизистой. Организм запускает процесс регенерации, но если это продолжается постоянно, он может пойти в какой-то момент не по тому пути и сорваться в неконтролируемое деление клеток, то есть в рак. Конкретно, всего в один вид — рак пищевода, объяснил доктор.
По его словам, такое действие могут оказывать любые слишком горячие напитки: чай, кофе, вода или какао.
"Хроническое потребление 65-градусной и выше жидкости — это фактор риска", — заключил эксперт.
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