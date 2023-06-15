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Врач-педиатр назвал недомогания у детей, при которых следует незамедлительно обращаться к врачу

1:25
Здоровье

Врач-периатр, кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Pravda.Ru перечислил опасные симптомы у детей, требующие оказания оперативной медицинской помощи.

Врач-педиатр назвал недомогания у детей, при которых следует незамедлительно обращаться к врачу
Фото: pixabay.com

Медик объяснил, что при любом недомогании у ребёнка необходимо обращаться к врачу, если недомогание не связано с причинами, которые создал сам ребенок, то есть недосыпание, переутомление, неправильное питание или нервный стресс.

"В любых других случаях необходимо показываться врачу, потому что это может быть причиной различных заболеваний", — сказал врач.

Тимаков не рекомендует родителям применять народные методы лечения.

"Это лечение по интернету и народные методы лечения — самые частые. Их очень много. Различные необоснованные прогревания, когда гнойные процессы назревают, вызревают, различные нестандартизированные сборы для детей по фитотерапии", — рассказал медик.

Педиатр назвал симптомы, требующие повышенного внимания и оперативной реакции родителей.

"Нарушение сознания ребенка, нарушение координации движений, любая температура и вновь возникшие какие-то непонятные боли любой локализации, особенно головные", — перечислил врач.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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