Врач-педиатр назвал недомогания у детей, при которых следует незамедлительно обращаться к врачу

1:25 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-периатр, кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Pravda.Ru перечислил опасные симптомы у детей, требующие оказания оперативной медицинской помощи.

Фото: pixabay.com

Медик объяснил, что при любом недомогании у ребёнка необходимо обращаться к врачу, если недомогание не связано с причинами, которые создал сам ребенок, то есть недосыпание, переутомление, неправильное питание или нервный стресс.

"В любых других случаях необходимо показываться врачу, потому что это может быть причиной различных заболеваний", — сказал врач.

Тимаков не рекомендует родителям применять народные методы лечения.

"Это лечение по интернету и народные методы лечения — самые частые. Их очень много. Различные необоснованные прогревания, когда гнойные процессы назревают, вызревают, различные нестандартизированные сборы для детей по фитотерапии", — рассказал медик.

Педиатр назвал симптомы, требующие повышенного внимания и оперативной реакции родителей.

"Нарушение сознания ребенка, нарушение координации движений, любая температура и вновь возникшие какие-то непонятные боли любой локализации, особенно головные", — перечислил врач.

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