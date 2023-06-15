Врач-периатр, кандидат медицинских наук, инфекционист Евгений Тимаков в беседе с Pravda.Ru перечислил опасные симптомы у детей, требующие оказания оперативной медицинской помощи.
Медик объяснил, что при любом недомогании у ребёнка необходимо обращаться к врачу, если недомогание не связано с причинами, которые создал сам ребенок, то есть недосыпание, переутомление, неправильное питание или нервный стресс.
"В любых других случаях необходимо показываться врачу, потому что это может быть причиной различных заболеваний", — сказал врач.
Тимаков не рекомендует родителям применять народные методы лечения.
"Это лечение по интернету и народные методы лечения — самые частые. Их очень много. Различные необоснованные прогревания, когда гнойные процессы назревают, вызревают, различные нестандартизированные сборы для детей по фитотерапии", — рассказал медик.
Педиатр назвал симптомы, требующие повышенного внимания и оперативной реакции родителей.
"Нарушение сознания ребенка, нарушение координации движений, любая температура и вновь возникшие какие-то непонятные боли любой локализации, особенно головные", — перечислил врач.
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