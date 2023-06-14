Главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамада напомнила женщинам, которые обладают большим размером груди, о важности систематического прохождения обследований у специалиста. Она также перечислила правила, которые помогут избежать многих заболеваний, связанных с пышной грудью.
Тамада сообщила, что в большинстве случает женская грудь прекращает свой рост к 22-24 годам. Однако при гигантомастия её рост продолжается на протяжении всей жизни.
Специалист отметила, что нормой груди в медицине считается, если она не превышает седьмого размера. В остальных случаях женщинам необходимо обратиться к эндокринологу и маммологу для прохождения обследований.
Врач подчеркнула, что женщинам с большой грудью необходимо регулярно посещать специалистов, так как самообследование может быть неинформативным из-за большого количества тканей и площади молочной железы.
Эксперт уверила, что правильный выбор нижнего белья поможет избежать развитие заболеваний спины и искривления осанки. Об этом сообщает "Вести Подмосковья".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Единичные неприятные инциденты в отелях Турции с началом сезона становятся массовым явлением. Турки начали откровенно хамить, причём выбирают они именно русских гостей.