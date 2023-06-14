Маммолог Тамада рассказала обладательницам большой груди о профилактике заболеваний

1:13 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Главный врач маммологического центра L7 Фатима Тамада напомнила женщинам, которые обладают большим размером груди, о важности систематического прохождения обследований у специалиста. Она также перечислила правила, которые помогут избежать многих заболеваний, связанных с пышной грудью.

Фото: https://static.riafan.ru/uploads/2017/04/20/orig-1492659272d5e6da6a8a2a59b8aa7da49adbe33c82.jpeg

Тамада сообщила, что в большинстве случает женская грудь прекращает свой рост к 22-24 годам. Однако при гигантомастия её рост продолжается на протяжении всей жизни.

Специалист отметила, что нормой груди в медицине считается, если она не превышает седьмого размера. В остальных случаях женщинам необходимо обратиться к эндокринологу и маммологу для прохождения обследований.

Врач подчеркнула, что женщинам с большой грудью необходимо регулярно посещать специалистов, так как самообследование может быть неинформативным из-за большого количества тканей и площади молочной железы.

Эксперт уверила, что правильный выбор нижнего белья поможет избежать развитие заболеваний спины и искривления осанки. Об этом сообщает "Вести Подмосковья".

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