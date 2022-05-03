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Автор Инна Новикова

Онколог рассказала, как минимизировать риск возникновения опухоли

Здоровье

Что надо сделать, чтобы минимизировать опасность возникновения раковой опухоли; какие исследования и как часто нужно проводить, чтобы вовремя диагностировать это заболевание; почему стоит предпочесть маммографию, а не УЗИ молочных желёз, рассказала главному редактору Pravda.Ru Инне Новиковой кандидат медицинских наук, врач-онколог Евгения Бежанова.

Онколог рассказала, как минимизировать риск возникновения опухоли

Обследуйтесь регулярно!

— Евгения Георгиевна, в плане заболеваемости раком мы все в зоне риска. Как позаботиться о здоровье?

— Во-первых, исключить факторы риска развития онкологических заболеваний: не курить, не злоупотреблять алкоголем, следить за своим весом, избегать заражения вирусами, которые могут стать причиной развития онкологии. Это может быть вирус:

  • папилломы человека,
  • иммунодефицита человека,
  • гепатита С.

Во-вторых, периодически проходить обследования. В мире признаны 5 основных исследований, чтобы на ранних стадиях диагностировать онкологические заболевания. Это скрининг для профилактики рака шейки матки — Пап-тест плюс обследование на вирус папилломы человека. Их нужно проводить раз в 3 года. Сейчас детям делают прививки от вируса папилломы человека, чтобы справиться с заболеваемостью раком шейки матки. Для молочной железы существует прохождение маммографии раз в 2 года, начиная с 40 лет. УЗИ (ультразвуковое исследование) молочных желез не является скрининговым методом и не рекомендуется для рутины. Если есть семейный анамнез у пациентов, то рекомендуется начинать скрининг рака молочной железы с 25 лет, а не с 40 лет. Для рака толстой кишки: исследование кала на скрытую кровь раз в год либо проведение колоноскопии. Эти исследования помогают предотвратить развитие рака толстой кишки на 70-90%. С учётом того, что колоректальный рак на третьем-четвёртом месте по частоте, это хороший результат. Курильщикам рекомендуется периодически проходить КТ (компьютерную томографию) грудной клетки.

Онкологические заболевания выявляют не онколог, а маммолог, хирург, стоматолог, гинеколог, терапевт. Например, стоматолог видит опухоли головы, шеи, языка, полости рта.

Заболевание на всю жизнь

— Можно ли в России получить современное, качественное и эффективное лечение онкологии по ОМС в хороших центрах?

— До населения в регионах мне бы хотелось донести следующее. Если человек сталкивается с онкологией и не получает у себя в районе необходимой помощи, потому что нет:

  • квалифицированных специалистов,
  • препаратов,
  • оборудования,
  • развитой хирургии,

это не значит, что человека невозможно вылечить.

Существует такое понятие, как "второе мнение". То есть можно выехать из своего региона, получить консультацию ещё одного специалиста. Для пациентов, которые не могут выехать, существует телемедицина.

Мы проводим дистанционные консультации, у нас на сайте есть ссылки, можно записаться на онлайн-консультацию и получить все необходимые рекомендации.

— Почему про онкологических больных не говорят, что его вылечили, а говорят, что у него ремиссия, пусть даже 5-10-20 лет?

— Онкологическое заболевание, к сожалению, может возвращаться, и неоднократно. Чаще всего это происходит в первые 5 лет после окончания лечения. Поэтому в онкологии мы используем такие понятия, как "пятилетняя общая выживаемость пациентов", "безрецидивная пятилетняя выживаемость". Первые 2 года после окончания лечения — это опасный период прогрессирования либо рецидива заболевания. Поэтому онкологические больные в первые 2 года обследуются раз в три месяца. С третьего по пятый годы они наблюдаются раз в полгода. Через пять лет они могут обследоваться раз в год. Но даже через 10 лет мы видим прогрессирование заболевания. Это часто происходит из-за стресса.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Марина Севастьянова
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