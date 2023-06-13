Врач Захарова рассказала о трёх симптомах диабета, которые легко перепутать с влиянием жары

1:03 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Семейный врач Татьяна Захарова рассказала, что иногда диабет 2 типа можно перепутать с последствиями жаркой погода из-за большой схожести между ними.

Фото: azned.net

К таким симптомам, по словам специалиста, относится сильная жажда, чего раньше не наблюдалось.

"Сильная жажда" — это симптом диабета, который необходимо исследовать. Вы можете испытывать гораздо большую жажду по сравнению с тем, что для вас раньше являлось нормой", — сказала Захарова в беседе с изданием "МедикФорум".

Вторым характерным признаком диабета является постоянная усталость, утверждает эксперт.

Третий симптом — это частая потребность в мочеиспускании. Эта особенность должна насторожить, если она наблюдается, стоит проверить уровень сахара в крови, добавила врач.

Захарова напомнила, что риск развития диабета 2 типа существенно снижается, если вести здоровый образ жизни, больше двигаться и не допускать появления лишнего веса.

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