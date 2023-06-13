Семейный врач Татьяна Захарова рассказала, что иногда диабет 2 типа можно перепутать с последствиями жаркой погода из-за большой схожести между ними.
К таким симптомам, по словам специалиста, относится сильная жажда, чего раньше не наблюдалось.
"Сильная жажда" — это симптом диабета, который необходимо исследовать. Вы можете испытывать гораздо большую жажду по сравнению с тем, что для вас раньше являлось нормой", — сказала Захарова в беседе с изданием "МедикФорум".
Вторым характерным признаком диабета является постоянная усталость, утверждает эксперт.
Третий симптом — это частая потребность в мочеиспускании. Эта особенность должна насторожить, если она наблюдается, стоит проверить уровень сахара в крови, добавила врач.
Захарова напомнила, что риск развития диабета 2 типа существенно снижается, если вести здоровый образ жизни, больше двигаться и не допускать появления лишнего веса.
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