BMJ: Свежевыжатые соки опасны для диабетиков

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ученые из Гарвардского университета провели обширное и длительное исследование, чтобы изучить влияние популярных напитков на людей с сахарным диабетом второго типа.

Фото: Rolf Vennenbernd/dpa

Они исследовали пищевые привычки почти 16 тысяч человек, как сообщает британский медицинский журнал The BMJ.

Сладкая газировка, молоко с обычной жирностью и фруктовые соки должны быть исключены из рациона больных с сахарным диабетом. Это относится как к газировкам, продающимся в магазинах, так и к свежевыжатым сокам.

Что касается безопасных и рекомендуемых напитков, в этот список входят кофе, чай, вода и обезжиренное молоко. Эти напитки, по мнению специалистов, могут снизить смертность у людей, страдающих сахарным диабетом второго типа.

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