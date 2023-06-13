Врач Шафалинов назвал гражданам РФ первый тревожный симптом инфаркта

1:07 Your browser does not support the audio element. Здоровье

К основным причинам инфаркта относятся атеросклероз сосудов сердца, повышенная вязкость крови и спазм венечных артерий. Пациент должен знать, как распознавать признаки предынфарктного состояния, чтобы своевременно среагировать и предпринять меры.

Фото: freepik.com/zinkevych

Профессор, доктор медицинских наук Владислав Шафалинов назвал боли в области сердца ранним симптомом будущего инфаркта.

"Это не когда колет где-то под соском. В таких случаях многие люди начинают нервничать, переживать, что это якобы боли в сердце. Нет. У сердечной боли есть ещё один характерный симптом: она отдаёт в левую руку", — отметил врач.

Боли в груди во время предынфарктного состояния сопровождаются одышкой, учащением пульса, ухудшением самочувствия, сообщает "Царьград".

"Если терапевт диагностирует это состояние как первый приступ ишемической болезни сердца, то это прямое показание к исследованию сосудов сердца, ангиографии, коронарографии", — заключил Шафалинов.

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