JACC: учёные из США доказали, что алкоголь укрепляет здоровье сердца

Здоровье

Учёные из Массачусетской больницы провели исследование и доказали, что умеренное употребление алкогольных напитков связано с более низким риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Результаты опубликованы в научном журнале Journal of the American College of Cardiology (JACC).

Фото: Минздрав России

В эксперименте приняли участие 50 тысяч человек. В ходе исследования специалисты выяснили, что хронический стресс может привести к гипертонии, а также увеличивает риски ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Однако алкоголь снижает стрессовые сигналы в мозге на длительный промежуток времени.

"Мы обнаружили изменения в мозге у тех, кто пьёт от лёгкого до умеренного количества. Это объясняет значительную часть защитных эффектов на сердце", — цитирует слова кардиолога Ахмеда Тавакола Medical Xpress.

