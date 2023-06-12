Терапевты назвали гражданам РФ пять внешних признаков проблем со здоровьем

1:42 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Изменение цвета лица, тусклость волос, ломкость ногтей, появление акне и резкий набор веса могут говорить о серьёзных проблемах со здоровьем. Об этом сообщили врачи-терапевты.

Фото: stroiniashka.ru

По словам доктора Ольги Фроловой, бледная кожа и изменение внешнего вида волос и ногтей свидетельствуют о развитии анемии. Кровь переносит к тканям недостаточно кислорода, поэтому цвет лица начинает меняться, а волосы теряют свой блеск. Также у человека появляются тёмные круги под глазами, отмечается упадок сил и головокружение.

Жёлтый оттенок кожи довольно часто указывает на нарушение работы печени или желчных путей. Повышение уровня билирубина в крови требует немедленной медицинский помощи. Появление акне также связывают с патологиями желудка или кишечника, однако Фролова отметила, что прыщи являются отдельной дерматологической проблемой.

"В таком случае необходимо обратиться на консультацию к дерматологу, который при необходимости подберет лечение", — пояснила врач в беседе с "Известиями".

Терапевт Александр Лаврищев подчеркнул: если у кого-то из близких налицо подобные изменения во внешности, следует обратиться к врачу.

"Прибавка в весе может говорить о проблемах с обменом веществ — чаще всего это болезни щитовидной железы либо нарушения углеводного обмена, самое неприятное из которых — сахарный диабет", — отметил специалист.

В таком случае пациенту необходимо сдать общий анализ крови, глюкозу крови и анализ крови на ТТГ.

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