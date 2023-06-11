Врач РФ Наталья Денисова призвала беременных россиянок отказаться от пластиковой посуды

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Заведующая акушерским отделением Самарской больницы Наталья Денисова дала несколько важных советов для беременных россиянок. Врач отметила, что во время вынашивания ребёнка будущим мамам необходимо тщательно следить за питанием и состоянием здоровья.

Фото: https://g.nh.ee/

Денисова рекомендовала отказаться от еды из пластиковой посуды, тем более после термической обработки. Она сообщила, что в пластике содержится токсикант бисфенола А, который при нагревании может проникать в пищу или жидкость. А попадание таких веществ в организм может негативно повлиять на работу щитовидной железы.

Также гинеколог посоветовала беременным женщинам ограничить потребление кофе, паштетов, созревших мягких сыров и рыбы, богатой метилртутью. Специалист рекомендовала всем будущим мамам совершать пешие прогулки, делать зарядку для беременных и избегать эмоционального напряжения.

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