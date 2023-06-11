Заведующая акушерским отделением Самарской больницы Наталья Денисова дала несколько важных советов для беременных россиянок. Врач отметила, что во время вынашивания ребёнка будущим мамам необходимо тщательно следить за питанием и состоянием здоровья.
Денисова рекомендовала отказаться от еды из пластиковой посуды, тем более после термической обработки. Она сообщила, что в пластике содержится токсикант бисфенола А, который при нагревании может проникать в пищу или жидкость. А попадание таких веществ в организм может негативно повлиять на работу щитовидной железы.
Также гинеколог посоветовала беременным женщинам ограничить потребление кофе, паштетов, созревших мягких сыров и рыбы, богатой метилртутью. Специалист рекомендовала всем будущим мамам совершать пешие прогулки, делать зарядку для беременных и избегать эмоционального напряжения.
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