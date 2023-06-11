Врач-невролог Алёхина перечислила гражданам РФ пять признаков инсульта

Многие признаки инсульта могут проявляться задолго до его наступления. Врач-невролог Александра Алёхина объясняет, какие ранние симптомы следует учесть.

Фото: https://pixabay.com/ru/illustrations/рука-человек-bitcoin-хранить-2308932/

"Эти признаки могут появиться за несколько дней или недель до инсульта, но затем могут исчезнуть в течение нескольких минут", — говорит специалист в беседе с "МедикФорумом".

Доктор рекомендует пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями обратить особое внимание на следующие пять предвестников инсульта:

Паралич одной стороны тела.

Лицевые симптомы, такие как опущенные уголки рта или трудности с улыбкой.

Речевые нарушения, включая проблемы с подбором слов или неправильное построение предложений.

Внезапная и сильная головная боль.

Нарушения зрения, вплоть до слепоты или головокружения.

Для профилактики инсульта рекомендуется держать под контролем артериальное давление.

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