Многие признаки инсульта могут проявляться задолго до его наступления. Врач-невролог Александра Алёхина объясняет, какие ранние симптомы следует учесть.
"Эти признаки могут появиться за несколько дней или недель до инсульта, но затем могут исчезнуть в течение нескольких минут", — говорит специалист в беседе с "МедикФорумом".
Доктор рекомендует пациентам с сердечно-сосудистыми заболеваниями обратить особое внимание на следующие пять предвестников инсульта:
Для профилактики инсульта рекомендуется держать под контролем артериальное давление.
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