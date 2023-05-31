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Врач-кардиолог Бутяева перечислила гражданам РФ меры профилактики инсульта

1:17
Здоровье

Врач-кардиолог, заведующая терапевтическим отделением Центральной поликлиники ЦКБ РЖД-Медицина на Басманной улице Ольга Бутяева рассказала об атеротромботическом инсульте (перекрытие сосуда атеросклеротической бляшкой или тромбом). К причинам заболевания она отнесла сахарный диабет, высокое артериальное давление (АД), избыточную массу тела, повышенное содержание холестерина и вредные привычки.

Врач-кардиолог Бутяева перечислила гражданам РФ меры профилактики инсульта
Фото: https://assets.metrolatam.com/

Для профилактике нужно отказаться от курения, соблюдать гипохолестириновую диету, принимать гиполипидемическую терапию по рекомендации врача. Важно научиться правильно измерять и контролировать своё артериальное давление. Также специалист советует ограничить потребление поваренной соли (до 5 грамм в сутки), жиров животного происхождения и трансжиров, пишет Газета.Ru.

Людям, имеющим избыточную массу тела, следует держать под контролем уровень глюкозы в крови, поскольку ведущая причина развития инсульта — сахарный диабет.

"И делать не только разовые анализы на уровень глюкозы, а более углублённые исследования, такие как "гликированный гемоглобин" и/или "оральный глюкозотолерантый тест", — заявила Бутяева.

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Профилактика инсульта и микроинсульта.
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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