MF: врач-уролог Башкатов перечислил гражданам РФ пять продуктов, предотвращающих камни в почках

1:23 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Врач-уролог Вадим Башкатов поделился информацией о продуктах, которые оказывают детоксикационное действие на Почки. Его комментарий опубликован в медицинском журнале Medikforum (MF).

Фото: gb5kirov.ru

Почки являются одним из важнейших органов в организме. Многие люди страдают от камней в данном органе из-за неправильного образа жизни, нездорового питания и других негативных факторов.

Доктор назвал пять продуктов, которые способствуют детоксикации почек и помогают предотвратить образование камней.

Гранат. Этот фрукт богат калием, который стимулирует выведение из организма различных токсинов и лишних веществ. Лимон. Сок этого цитрусового содержит антиоксиданты и кислоту, которые препятствуют развитию мочекаменной болезни. Яблочный уксус. Этот продукт содержит лимонную кислоту, которая помогает удалить камни из почек. Фасоль. Она эффективно очищает почки от лишних веществ, снижая вероятность образования камней. Арбуз. Эта ягода является мягким мочегонным средством, которое увлажняет и очищает почки. Арбуз богат ликопином — антиоксидантом, который улучшает состояние и функционирование сердца и сосудов.

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