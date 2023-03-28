Доктор Мясников: резкое снижение давления с помощью лекарств грозит инфарктом почки

1:14 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Приём лекарств, резко снижающих артериальное давление, смертельно опасен. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

Если у человека повысилось артериальное давление, снижать его с помощью лекарств следует крайне осторожно. Не нужно прибегать к помощи таблеток, которые способны за несколько десятков минут резко уменьшить давление, поскольку эти быстродействующие средства способны убить.

Доктор Мясников отметил в программе "О самом главном" на канале "Россия 1", что у принимающих такие лекарства людей могут развиваться инфаркты сердца, мозга и даже почки. Сами врачи прибегают к медикаментозным средствам при гипертонии, относящимся к категории "скорой помощи", только когда пациент находится под их наблюдением.

В этом случае, если человеку станет плохо после приёма лекарства, ему сразу окажут квалифицированную помощь. Именно поэтому принимать такие таблетки самостоятельно ни в коем случае нельзя — лучше использовать менее мощные медикаменты. А при очень значительном скачке давления, когда обычные таблетки не помогают, следует вызывать скорую помощь.

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