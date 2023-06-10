Диетолог Синько назвала продукты, улучшающие память

1:00 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Тамара Синько, эксперт в области питания, перечислила продукты, которые содержат тиамин и являются основными источниками энергии. По словам специалиста, мясо, зелень и орехи являются богатыми этим веществом.

Фото: http://static.ernur.kz/

Тиамин, также известный как витамин В1, играет важную роль в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, поддержании здоровья и молодости кожи, а также сохранении памяти, концентрации и когнитивных способностей.

Самым богатым источником этого витамина является свинина. По словам специалиста, небольшой кусочек практически полностью удовлетворит суточную потребность в тиамине.

Следует обратить внимание на орехи макадамия, кинзу, семена льна, различные крупы и бобовые. Например, чечевица также является богатым источником витамина В1. Желтая и красная крупы также подходят.

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