Диетолог Вуйичич: Почему жарить продукты - плохо

0:41 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Ясна Вуйичич, эксперт по питанию, выделила оптимальные методы приготовления пищи, информирует сербская "Политика".

Фото: https://metrifit.com/wp-content/uploads/2020/08/nutrition.jpg

В частности, она рекомендует варить и тушить овощи и мясо, а также готовить на пару с целью сохранения всех полезных веществ, минералов и свойств белка.

Однако специалист настоятельно советует избегать жарки продуктов, так как это может привести к усвоению лишнего масла и негативно сказаться на переваривании организмом.

Кроме того, важно сохранять питательную ценность продуктов во время их приготовления, поэтому рекомендуется умеренное использование полезных жиров.

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Полезные способы приготовления пищи. Владимир Сударев