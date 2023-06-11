Ясна Вуйичич, эксперт по питанию, выделила оптимальные методы приготовления пищи, информирует сербская "Политика".
В частности, она рекомендует варить и тушить овощи и мясо, а также готовить на пару с целью сохранения всех полезных веществ, минералов и свойств белка.
Однако специалист настоятельно советует избегать жарки продуктов, так как это может привести к усвоению лишнего масла и негативно сказаться на переваривании организмом.
Кроме того, важно сохранять питательную ценность продуктов во время их приготовления, поэтому рекомендуется умеренное использование полезных жиров.
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