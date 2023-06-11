Гастроэнтеролог Мельникова: Бананы и молоко на ночь - лучшее средство от бессоницы

1:06 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Рекомендации врача-гастроэнтеролога Екатерины Мельниковой указывают на то, что вечером стоит употреблять продукты, содержащие триптофан, чтобы быстрее заснуть.

Фото: pixabay. com

По мнению специалиста, теплое молоко и бананы являются источниками этих веществ, необходимых для качественного сна.

"При выборе продуктов для улучшения сна также следует учитывать скорость их усвоения. Например, миндаль, красная рыба или горох также содержат большое количество триптофана, однако они не подходят для использования в целях улучшения сна, так как требуют длительного времени для переваривания. На ночь лучше всего употреблять легкие продукты, особенно белковые", — цитирует Мельникову "Газета.ru".

Врач также отмечает, что молоко не является подходящим способом для хорошего и быстрого засыпания у всех. Это связано с тем, что у многих людей после 25 лет возникает лактазная недостаточность, которая затрудняет эффективное и быстрое переваривание молока.

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Названы вызывающие бессонницу продукты