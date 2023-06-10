Александра Разаренова, специалист в области диетологии, нутрициологии и терапии, представила список низкокалорийных продуктов, употребление которых способствует быстрому засыпанию каждый вечер.
Согласно информации, представленной на страницах "Кубанских новостей", доктор рекомендует употреблять перед сном продукты, содержащие "правильные" жиры и белковые компоненты. Среди таких продуктов можно выделить:
Они также помогут справиться с чувством голода.
Если укладываться спать с пустым желудком вызывает затруднения, эксперты рекомендуют выпить травяной чай с добавлением одной чайной ложки кокосового масла.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Не стоит надеяться на то, что тромбов никогда не будет, если есть "правильные" продукты или принимать витамин С.