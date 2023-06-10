Диетолог Разаренова назвала продукты "от бессоницы"

0:50 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Александра Разаренова, специалист в области диетологии, нутрициологии и терапии, представила список низкокалорийных продуктов, употребление которых способствует быстрому засыпанию каждый вечер.

Фото: https://www.chedonna.it/

Согласно информации, представленной на страницах "Кубанских новостей", доктор рекомендует употреблять перед сном продукты, содержащие "правильные" жиры и белковые компоненты. Среди таких продуктов можно выделить:

костный бульон,

орехи,

семечки тыквы или конопли,

куриные или перепелиные яйца,

а также авокадо.

Они также помогут справиться с чувством голода.

Если укладываться спать с пустым желудком вызывает затруднения, эксперты рекомендуют выпить травяной чай с добавлением одной чайной ложки кокосового масла.

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