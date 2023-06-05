Терапевт-иммунолог рассказал, что вирус герпеса может привести к повреждению мозга

2:17 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов в беседе с Pravda.Ru рассказал о причинах частого высыпания вируса герпеса.

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Врач объяснил, что частые высыпания герпеса в любом месте — это проявление иммунодефицита, то есть в организме недостаточно хорошо работает иммунная система.

"Как правило, это связно с какими-то внутренними заболеваниями от очень тяжёлых (например, онкология) до частых ангин, стафилококк, стрептококк и так далее. Второе, нарушение пищеварения. Третье, нарушение гормонального статуса или обмена веществ. Все эти вещи могут приводить к тому, что страдает иммунная система, и в результате — частый герпес", — рассказал иммунолог.

Жемчугов отметил, что частные простудные заболевания — это тоже проявление иммунодефицита так же, как и герпес. Они, по его словам, часто совпадают по времени, но не вызывают друг друга.

Медик рассказал, что вирус герпеса может нанести человеку серьёзный вред.

"Вирус герпеса сам по себе опасен тем, что он вызывает хроническое воспаление, которое, например, может повреждать нервную систему. Особенно часто это бывает у маленьких деток, которых не лечат от простудного заболевания, считая, что такое нелечение как бы развивает иммунную систему. Это ошибочное заблуждение. И мы видим очень часто, что высокая температура приводит к активации вируса герпеса и к повреждению мозга. То есть маленькие дети становятся овощами. Это герпетический энцефалит, который довольно частое явление", — предупредил эксперт.

Иммунолог посоветовал при частом герпесе обратиться к грамотному специалисту, который найдет настоящую причину такого явления. Лечить человека годами противовирусными средствами, по его словам, непрофессионально. Он объяснил, что успешное лечение заканчивается тем, что вирус уходит в спящее состояние навсегда.

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Чем опасны вирусы герпеса? Главный врач #31