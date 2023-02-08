Иммунолог Продеус: вирус герпеса может довести до старческого слабоумия

Огромное количество людей на нашей планете являются носителями вируса простого герпеса. Иммунолог рассказал, что этот патоген увеличивает риск деменции.

Одним из неочевидных факторов, провоцирующих болезнь Альцгеймера, являющуюся наиболее распространённым видом старческого слабоумия, является вирус герпеса. Такое мнение высказал в эфире программы "Жить здорово!" на Первом канале иммунолог Андрей Продеус. Он также добавил, что носителями этого вируса являются 97% жителей планеты, то есть практически все.

Вирус, как правило, никаких симптомов не вызывает, но ровно до той поры, пока у человека не слабеет иммунитет. Тогда герпес проявляет себя высыпаниями на губах или других зонах тела. Причём от герпеса полностью вылечиться нельзя, но можно контролировать его с помощью лекарств.

По словам эксперта, чем чаще с возрастом герпес даёт о себе знать, активизируясь в организме, тем быстрее развивается болезнь Альцгеймера. Поэтому для людей среднего и старшего возраста контроль над вирусом особенно необходим.

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