Чесночная шелуха, которую мы обычно выбрасываем после очистки зубчиков, может стать настоящим сокровищем. Опытные кулинары утверждают, что из неё можно приготовить ароматную и полезную приправу, и это совсем несложно, сообщает портал "Новый очаг".
Для приготовления приправы соберите как можно больше чесночной шелухи, промойте её под проточной водой и выложите на чистое полотенце, чтобы удалить излишнюю влагу. Затем высушите шелуху в духовке при минимальной температуре до получения румяного цвета.
Полученные "лепестки" чесночной шелухи следует измельчить. Вы можете воспользоваться блендером или кофемолкой, а также использовать ступку и пестик. В итоге получится готовая приправа.
Теперь вы можете добавлять эту приправу в блюда, чтобы придать им пикантный аромат.
Обратите внимание, что результаты приготовления могут различаться в зависимости от индивидуальных предпочтений и качества использованных ингредиентов.
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