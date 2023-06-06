Что можно сделать с шелухой от чеснока?

1:05 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Чесночная шелуха, которую мы обычно выбрасываем после очистки зубчиков, может стать настоящим сокровищем. Опытные кулинары утверждают, что из неё можно приготовить ароматную и полезную приправу, и это совсем несложно, сообщает портал "Новый очаг".

Фото: pixabay.com

Для приготовления приправы соберите как можно больше чесночной шелухи, промойте её под проточной водой и выложите на чистое полотенце, чтобы удалить излишнюю влагу. Затем высушите шелуху в духовке при минимальной температуре до получения румяного цвета. Полученные "лепестки" чесночной шелухи следует измельчить. Вы можете воспользоваться блендером или кофемолкой, а также использовать ступку и пестик. В итоге получится готовая приправа.

Теперь вы можете добавлять эту приправу в блюда, чтобы придать им пикантный аромат.

Обратите внимание, что результаты приготовления могут различаться в зависимости от индивидуальных предпочтений и качества использованных ингредиентов.

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