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Член СПЧ Меркачёва осудила законопроект о запрете операций по смене пола в России

1:16
Здоровье

Член Совета по правам человека Ева Меркачёва раскритиковала законопроект о запрете операций по смене пола в РФ. По мнению правозащитницы, он ограничит в правах граждан страны, для которых данное хирургическое вмешательство является жизненно необходимым.

Член СПЧ Меркачёва осудила законопроект о запрете операций по смене пола в России
Фото: pixabay.com

По словам Меркачёвой, разрешение на операцию по смене пола в России получить всегда было сложно. Этот процесс подразумевает несколько этапов и длится от трёх до семи лет.

"Одного желания сменить пол недостаточно. Люди проходят специальную экспертизу, с ними проводят консультации специалисты. Данный законопроект может лишить россиян доступа к высококачественной специализированной медпомощи. Разрешение на такую операцию чаще получали те, кому она требовалась по медицинским показаниям. Теперь же люди будут вынуждены ехать за границу или выбирать более радикальные способы", — отметила она в беседе с изданием "Лента.ру".

Правозащитница убеждена, что существовавшая ранее система максимально защищала пациентов от необдуманных решений, а её отмена нивелирует все достижения российских медиков в данной области.

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Автор Елизавета Клейман
Елизавета Клейман — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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