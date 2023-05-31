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Кардиолог Соколов посоветовал людям с высоким давлением убрать из рациона соль и кофеин

1:00
Здоровье

Кардиолог Денис Соколов призвал убрать из меню кофеин, соль и спиртные напитки при повышенном артериальном давлении.

Кардиолог Соколов посоветовал людям с высоким давлением убрать из рациона соль и кофеин
Фото: corp.wtcmoscow.ru

По его словам, употребление поваренной соли приводит к задержке жидкости в организме и увеличению объёма перекачиваемой крови. Кроме того, он предупредил пациентов о риске артериальной гипертензии в случае регулярного включения в рацион кофеина и спиртных напитков.

"При артериальном давлении выше 140/90 мм рт. ст. диагностируют артериальную гипертензию", — пояснил врач в интервью "Известиям".

Соколов также посоветовал россиянам не злоупотреблять пищей, содержащей много углеводов и животных жиров. Эксперт подчеркнул, что опасными последствиями высокого давления могут стать ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда, инсульт, нарушения сердечного ритма и хроническая сердечная недостаточность.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Андреева
Елена Андреева— заместитель директора ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" Минздрава России — директор Института репродуктивной медицины
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